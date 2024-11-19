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В Сети "похоронили" Виктора Павлика: шокированная жена певца отреагировала на фейк

В Сети "похоронили" Виктора Павлика: шокированная жена певца отреагировала на фейк

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова возмущена, что в соцсетях появляются подобные новости.

Украинского певца Виктора Павлика "похоронили" в Сети.

Об этом в своем Instagram-stories рассказала шокированная жена исполнительница – блогерша Екатерина Репяхова. Избранница артиста поделилась, что наткнулась в Facebook на новость, где речь шла об "остановке сердца" у Виктора Павлика. Однако эта информация совсем не соответствует действительности.

Екатерина Репяхова делится, что просто в шоке от того, что увидела. Блогерша возмущается, что в Сети манипулируют подобными темами. Однако Екатерина не планирует такого терпеть. Блогерша собирается наказать тех, кто распространяет о ее возлюбленном подобные фейковые новости.

Пост Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate
Пост Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Извините, но Facebook – это какая-то помойка. Я просто шокирована этим!" – возмутилась Екатерина.

Напомним, недавно Екатерина Репяхова откровенно рассказывала о подарках от мужа. Блогерша признавалась, каким самым дорогим презентом ее радовал Виктор Павлик. К слову, речь идет о двух ценных украшениях. Одно из них Павлик подарил возлюбленной после рождения сына, а вторую – без повода.

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