В Сети показали фото квартиры Софии Ротару в Москве: почему певица не может от нее избавиться

В Сети показали, как выглядит квартира певицы Софии Ротару в Москве.

У исполнительницы есть трехкомнатные апартаменты в столице России, которые ей в свое время подарил бывший российский мэр Юрий Лужков. Раньше якобы квартира была закрыта, а за ней наблюдала знакомая. Однако российские пропагандисты утверждают, что Ротару выставила жилье на продажу. Вместе с тем россияне "слили" фото в Сеть, утверждая, что это именно квартира певицы.

Квартира Софии Ротару в Москве

На снимках можно увидеть просторные апартаменты, площадью 122 квадратных метра, в светлых оттенках. В квартире есть две спальни и два санузла. Кроме того, там большая кухня и зал.

Квартира Софии Ротару в Москве

Квартира Софии Ротару в Москве

Однако пропагандисты утверждают, что желающих купить жилье немного. Квартиру каждый день якобы просматривают, но это делают только потому, что она принадлежит звезде. А вот покупать ее не спешат, хотя исполнительница и продает дом по довольно сниженной цене. К слову, еще в октябре артистка хотела получить за квартиру около 700 тысяч долларов, а уже сейчас почти 650 тысяч долларов.

Квартира Софии Ротару в Москве

Также отмечается, что апартаменты покупать не спешат из-за того, что София Ротару признана "нежелательным лицом" в РФ. Так что если желающие стать владельцем квартиры и есть, однако они боятся, что продаж могут поставить на паузу, отменить или признать недействительным.

Квартира Софии Ротару в Москве

Напомним, София Ротару якобы живет за границей, где и находятся ее родные. Недавно внучка артистки Соня Евдокименко публиковала фотографии с мамой и делилась, в какой стране они сейчас.

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