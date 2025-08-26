В Сети показали свежее фото Софии Ротару: как выглядит 78-летняя певица без фотошопа

София Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Реклама

В Сети показали, как сейчас выглядит певица София Ротару, которая почти не делится свежим контентом.

С началом полномасштабной войны артистка начала избегать публичности. Исполнительница почти не публикует свежие фото и не появляется на мероприятиях. Однако недавно, а именно 22 августа, поклонникам артистки удалось застать ее во время прогулки по улицам Киева. Конечно же, они не сдержались, чтобы не сделать фото с кумиром.

Свежий снимок Софии Ротару появился на ее фан-странице в Instagram. На фото исполнительница предстала в довольно повседневном образе, который она дополнила солнцезащитными очками. Волосы артистка распустила. Что интересно, на снимке можно разглядеть естественную красоту певицы, ведь там она предстает без фотошопа и фильтров.

Реклама

София Ротару с поклонником

Отметим, София Ротару с началом полномасштабной войны в Украине стала избегать публичности. Кроме того, она публично не комментирует вторжение России. Правда, постами в Instagram исполнительница намекает на свою позицию, ведь возмущается масштабным обстрелами Украины и поздравляет украинцев с важными праздниками. Недавно участник "ТНМК" Фагот предположил, почему София Ротару публично не комментирует войну.