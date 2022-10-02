В Сети показали уникальные кадры группы "Антитела" с фронта: "Они взяли в руки оружие не потому, что хотели"

По этому случаю пресс-служба группы "Антитела" обнародовала уникальные кадры участников коллектива с фронта.

Как известно, музыканты "Антител" Тарас Тополя, Сергей Вусик, Дмитрий Жолудь с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину несут службу в рядах 130 батальона в качестве стрелков и стрелков-парамедиков.

Группа "Антитела" на передовой / Фото: instagram.com/antytila_official

Группа "Антитела" на передовой / Фото: instagram.com/antytila_official

Группа "Антитела" на передовой / Фото: instagram.com/antytila_official

"Они взяли в руки оружие не потому, что хотели, а потому что не могли по-другому. Вместе с тысячами украинцев, которые в мирной жизни были врачами, учителями, инженерами, предпринимателями. Бойцы Сил Территориальной Обороны – это люди, которые имеют отвагу и Смелость и в жилах которых течет настоящая казацкая кровь! Силы ТРО – это олицетворение воли украинцев", — говорится в сообщении пресс-службы.

Группа "Антитела" на передовой / Фото: instagram.com/antytila_official

Группа "Антитела" на передовой / Фото: instagram.com/antytila_official

Группа "Антитела" на передовой / Фото: instagram.com/antytila_official

Вместе с побратимами участники группы "Антител" показали всему миру, что сегодня украинцы объединены и, несмотря на то, чем занимались в мирной жизни, готовы взять в руки оружие и встать на защиту государства.

"Гордимся! И поздравляем всех с Днем Территориальной обороны Украины! Почитаем память собратьев из 130 батальона, а также всех, кто отдал свою жизнь за Украину", — отметили в пресс-службе "Антител".

Группа "Антитела" на передовой / Фото: instagram.com/antytila_official

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