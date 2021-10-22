В Сети появились фото Алека Болдуина через мгновение после трагедии на съемочной площадке

В Сети появились фото Алека Болдуина через мгновение после трагедии на съемочной площадке

Во время съемок фильма от выстрела погибла оператор.

Актер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил операторку родом из Украины Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

В Сети появились фото актера, которые были сделаны через мгновение после трагедии на съемочной площадке. На снимке видно, как шокированный актер в отчаянии звонит кому-то в слезах.

Для просмотра листайте вправо

Актер сейчас пока отказывается от каких-либо комментариев, потому что сложно переживает трагедию. Однако известно, что никаких обвинений ему пока не выдвигали. Между тем съемки киноленты приостановили.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку