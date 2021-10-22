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В Сети появились фото Алека Болдуина через мгновение после трагедии на съемочной площадке

В Сети появились фото Алека Болдуина через мгновение после трагедии на съемочной площадке

Алек Болдуин / Associated Press

Во время съемок фильма от выстрела погибла оператор.

Актер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил операторку родом из Украины Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

В Сети появились фото актера, которые были сделаны через мгновение после трагедии на съемочной площадке. На снимке видно, как шокированный актер в отчаянии звонит кому-то в слезах.

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Актер сейчас пока отказывается от каких-либо комментариев, потому что сложно переживает трагедию. Однако известно, что никаких обвинений ему пока не выдвигали. Между тем съемки киноленты приостановили.

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