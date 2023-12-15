В Сети появились фото Аллы Пугачевой с места допроса российскими пограничниками

Артистку почти час допрашивали, с какой целью она вернулась в РФ.

Российские пропагандистские Telegram-каналы распространили фото певицы Аллы Пугачевой на допросе российскими пограничниками.

Во время кратковременного приезда Пугачевой в РФ в начале ноября она была задержана во время прохода таможни в Псковской области. Певицу около часа допрашивали, с какой целью она приехала в Россию, на какой срок. На фотографиях, сделанных в специальном помещении для беседы в закрытом формате, Пугачева выглядит спокойно.

Алла Пугачева в месте для допроса

Несмотря на это, как пишут РосСМП, Алла Пугачева переживала, что ее могут не пустить в Россию. Она была вежливой, делилась, что за границей ментально и материально тяжело жить. Рассказала о своих детях и муже Максиме Галкине, затем поставила автографы на своих плакатах, которые оставила пограничникам на память.

Алла Пугачева в месте для допроса

Как известно, Алла Пугачева и Максим Галкин, которые поддерживают Украину, в начале полномасштабной войны в знак протеста против кровавой политики Путина уехали из РФ в Израиль.

Напомним, что в начале ноября Алла Пугачева неожиданно приехала в Россию. Она провела там три дня. За это время артистка решила вопрос со своим замком в селе Грязь и записала несколько треков о любви к мужу и детям.

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