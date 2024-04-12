В Сети появились фото окровавленного лица Камалии: певица ответила на слухи о насилии

Украинская певица Камалия вышла на связь после того, как в Сети начали распространяться ее фото с последствиями действий насилия.

На днях в соцсетях начали распространять фото Камалии, на которых она якобы демонстрирует побои. В частности, на изображениях виднеются лицо и шея певицы в синяках и крови. Можно заметить, что наряды на фотографии каждый раз разные. Так что, вероятно, фото были сделаны в разные дни. Это не на шутку испугало близкое окружение звезды и ее поклонников.

Камалия. Фото: телеграмм-канал "Джокер"

Камалия. Фото: телеграмм-канал "Джокер"

В своем фотоблоге знаменитость вышла на связь и заверила, что никакого насилия над ней не совершали и она чувствует себя хорошо. А фаны, которые были на ее последних концертах, отметили, что тоже не заметили никаких последствий насилия на ее теле во время выступления. Пока неизвестно, кто именно "слил" эти фото и применялся ли фотошоп. Впрочем, довольно странным стечением обстоятельств маникюр Камалии. Ведь внимательные юзеры заметили, что во время прямого эфира и на фото с побоями она имела одинаковый дизайн ногтей.

Камалия. Фото: телеграмм-канал "Instamania"

"Со мной все в порядке, я вся цела. Все нормально. Я в шоке. Все друзья звонят по телефону. Уже два часа присылаю всем свои фото и видео. Я не понимаю, что это происходит? Говорят, была какая-то атака… Так что я вышла в эфир, чтобы показать всем, что я жива, здорова и все со мной хорошо. Детки со мной, все хорошо, ничего не случилось", - успокоила Камалия.

Напомним, недавно Камалия показала свою маму и трогательно приветствовала ее с важным праздником.

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