В Сети появились фото окровавленного лица Камалии: певица ответила на слухи о насилии

Поклонники и родные артистки обеспокоены ее состоянием.
Украинская певица Камалия вышла на связь после того, как в Сети начали распространяться ее фото с последствиями действий насилия.
На днях в соцсетях начали распространять фото Камалии, на которых она якобы демонстрирует побои. В частности, на изображениях виднеются лицо и шея певицы в синяках и крови. Можно заметить, что наряды на фотографии каждый раз разные. Так что, вероятно, фото были сделаны в разные дни. Это не на шутку испугало близкое окружение звезды и ее поклонников.
В своем фотоблоге знаменитость вышла на связь и заверила, что никакого насилия над ней не совершали и она чувствует себя хорошо. А фаны, которые были на ее последних концертах, отметили, что тоже не заметили никаких последствий насилия на ее теле во время выступления. Пока неизвестно, кто именно "слил" эти фото и применялся ли фотошоп. Впрочем, довольно странным стечением обстоятельств маникюр Камалии. Ведь внимательные юзеры заметили, что во время прямого эфира и на фото с побоями она имела одинаковый дизайн ногтей.
"Со мной все в порядке, я вся цела. Все нормально. Я в шоке. Все друзья звонят по телефону. Уже два часа присылаю всем свои фото и видео. Я не понимаю, что это происходит? Говорят, была какая-то атака… Так что я вышла в эфир, чтобы показать всем, что я жива, здорова и все со мной хорошо. Детки со мной, все хорошо, ничего не случилось", - успокоила Камалия.
Напомним, недавно Камалия показала свою маму и трогательно приветствовала ее с важным праздником.
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