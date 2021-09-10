В Сети появились фото роскошного особняка Гайтаны под Киевом

Дом артистки расположен в селе Иванковичи.

Популярная певица Гайтана, которая не так тронула снимком с дочерью, живет под Киевом.

Как говорится в программе "Викриття", особняк звезды разместился в селе Иванковичи, которое находится недалеко от Киева по Одесской трассе. Ее дом расположен в коттеджном городке возле озера Круглик. В распоряжении артистки двухэтажная вилла и огромный просторный двор, на котором построен настоящий мини-Диснейленд.

Особняк Гайтаны / скриншот с видео

Во дворе поместья Гайтаны много аттракционов — качели, горка, песочница. А в просторном дворе регулярно для дочери ставят батут и два надувных бассейна.

мини-Диснейленд Гайтаны / скриншот с видео

Сама же исполнительница имеет город. На небольшой грядке звезда выращивает клубнику, огурцы, помидоры и картофель. Также она занимается экзотическими фруктами — манго и авокадо.

Как пояснила звездная мама, огород тоже сделан ради дочери — чтобы девочка видела, что и как растет.

Гайтана с фруктами / скриншот с видео

На звездных соседей Гайтана не жалуется, а вот сельские жители создают некоторые неудобства. На своих страницах в соцсетях певица рассказала, что они жгут траву, и этот запах сводит с ума, а еще — вызывает аллергию.

Отметим, ранее Гайтана жила в киевской квартире возле детской больницы "Охматдет". Но потом жизнь певицы кардинально изменилось — в 37 лет она сообщила общественности, что вышла замуж за бизнесмена Александра Смарта. Исполнительница родила от него дочь Сапфир-Николь. Девочке уже четыре года.

Гайтана с семьей / скриншот с видео

Напомним, ранее в Сети появились фото особня и другой певицы Ирины Билык. Исполнительница живет в селе Березовка, что в 15 километрах от Киева.

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