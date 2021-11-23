В Сети появились фото роскошного особняка Насти Приходько под Киевом

Дом артистки расположен в селе Крюковщина.

Украинская певица Настя Приходько не раз частично демонстрировала свой дом в Instagram.

А недавно даже сняла клип на свой новый трек "Подруга", который вскоре запремьерит. Но в программе "Разоблачение" журналисты узнали, где именно расположен и сколько примерно стоит такой дом как у артистки.

Как выяснилось, двухэтажный особняк Приходько в английском стиле площадью 200 кв. м расположен в селе Крюковщина под Киевом. Участок площадью 600 кв. был приобретен в конце июля 2018 года и тогда же там начали строить дом.

По документам из реестра имущественных прав на недвижимость загородный дом оформлен на артистку.

instagram.com/prykhodko_official

Приходько не стала заморачиваться помпезным обустройством территории, поэтому здесь все лаконично. Перед входом одни поляны, паркоместо и качели из лозы в виде коконов. На заднем дворе есть крытый бассейн, беседка для барбекю, терраса для завтраков и много разного для досуга детей – песочница, горка, батут.

На сайтах по продаже недвижимости за подобные особняки, как у Приходько, сейчас стоят от 6 до 7 миллионов гривен, в зависимости от качества ремонта.

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