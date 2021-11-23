В Сети появились фото роскошного особняка Насти Приходько под Киевом

Дом артистки расположен в селе Крюковщина.
Украинская певица Настя Приходько не раз частично демонстрировала свой дом в Instagram.
А недавно даже сняла клип на свой новый трек "Подруга", который вскоре запремьерит. Но в программе "Разоблачение" журналисты узнали, где именно расположен и сколько примерно стоит такой дом как у артистки.
Как выяснилось, двухэтажный особняк Приходько в английском стиле площадью 200 кв. м расположен в селе Крюковщина под Киевом. Участок площадью 600 кв. был приобретен в конце июля 2018 года и тогда же там начали строить дом.
По документам из реестра имущественных прав на недвижимость загородный дом оформлен на артистку.
Приходько не стала заморачиваться помпезным обустройством территории, поэтому здесь все лаконично. Перед входом одни поляны, паркоместо и качели из лозы в виде коконов. На заднем дворе есть крытый бассейн, беседка для барбекю, терраса для завтраков и много разного для досуга детей – песочница, горка, батут.
На сайтах по продаже недвижимости за подобные особняки, как у Приходько, сейчас стоят от 6 до 7 миллионов гривен, в зависимости от качества ремонта.
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