В Сети появились редкие детские фото участников группы Måneskin

Больше всего пользователей умилил маленький Итан — барабанщик группы.
В Сети появились редкие детские фото участников итальянской группы Måneskin, которая победила на "Евровидении-2021".
Так, на официальной странице коллектива в Instagram опубликовали милые кадры музыкантов. В частности, на фотографиях Дамиано и Итан позирують в возрасте примерно 3 лет.
Дамиано Давид — солист
Виктория Де Анджелис — басистка
Томас Раджи — гитарист
Итан Торчио — барабанщик
"Эти дети только что вышли на первое место в мировом чарте", — говорится в посте.
Пользователи засыпали кумиров сообщениями в комментариях. Больше всего фанов умилил маленькой Итан.
- Итан такой милый
- О Боже! Итан без длинных волос! Он такой так очаровательно выглядит
- Итан очень милый
- Они все такие замечательные
Напомним, не так давно солист Måneskin Дамиано Давид официально подтвердил роман с горячей итальянкой. Музыкант даже указал на избранницу.