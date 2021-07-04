В Сети появились редкие детские фото участников группы Måneskin

Больше всего пользователей умилил маленький Итан — барабанщик группы.

В Сети появились редкие детские фото участников итальянской группы Måneskin, которая победила на "Евровидении-2021".

Так, на официальной странице коллектива в Instagram опубликовали милые кадры музыкантов. В частности, на фотографиях Дамиано и Итан позирують в возрасте примерно 3 лет.

Дамиано Давид — солист

instagram.com/maneskinofficial

Виктория Де Анджелис — басистка

instagram.com/maneskinofficial

Томас Раджи — гитарист

instagram.com/maneskinofficial

Итан Торчио — барабанщик

instagram.com/maneskinofficial

"Эти дети только что вышли на первое место в мировом чарте", — говорится в посте.

Пользователи засыпали кумиров сообщениями в комментариях. Больше всего фанов умилил маленькой Итан.

Итан такой милый

О Боже! Итан без длинных волос! Он такой так очаровательно выглядит

Итан очень милый

Они все такие замечательные

Напомним, не так давно солист Måneskin Дамиано Давид официально подтвердил роман с горячей итальянкой. Музыкант даже указал на избранницу.

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