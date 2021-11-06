В Сети появились видео, как медики реанимируют людей на фестивале в США: 8 человек погибли

По меньшей мере, восемь человек погибли на фестивале в Техасе.
По меньшей мере восемь человек погибли в толпе во время фестиваля Astroworld, который устраивает американский рэпер Трэвис Скотт.
На мероприятие приехали более 50 тысяч фанатов. Как пишет Sky News, во время выступления звезды толпа побежала поближе к сцене и фанаты начали падать. Исполнитель несколько раз останавливал выступление и просил охрану помочь людям выбраться из толпы. Впрочем, не обошлось без жертв. В Сети появились видео давки на фестивале.
Также фаны обнародовали видео, как медики пытаются реанимировать людей. Пользователи, которые были свидетелями событий, пишут, что жертв гораздо больше 8.
Внимание, видео 18+
Со своей стороны начальник пожарной охраны Хьюстона Сэмюэл Пена сказал, что сотни человек были ранены и подтвердил смертельные случаи.
"Толпа начала сжиматься к передней части сцены, что вызвало некоторую панику и повлекло травмы. Люди начали падать, терять сознание", — отметил он.
Второй день фестиваля, который должен был пройти 6 ноября, отменили.
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