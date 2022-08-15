Скандальная певица Таисия Повалий после гастролей по Беларуси поехала в новое турне.

В этот раз путинистка поехала по Сибири, чтобы зарабатывать кровавые рубли на концертах, посвященные 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона.

К слову, покойный певец при жизни был горячим путинистом и часто посещал оккупированные террористами украинские территории. Он поддерживал анексию Крыма, заявив, что лучше жертвовать деньги для полуострова, а не для больных детей, и говорил, что "Майдан украинцев зомбировал, они сами стали террористами".

На концерте же в Тюмени Повалий пела "Мама-мамочка", "Женщина, которая любит", "Ты далеко" и "Пусть вам повезёт в любви".

Соответствующие видео опубликовали пользователи в Сети.

Также со сцены предательница расхвалила покойного путиниста: "Любовь к семье, к жене, к детям, к родине!"

Напомним, Оля Цыбульская призналась, сколько средств удалось собрать на благотворительном концерте. Во время мероприятия собирали деньги на реанимобили.

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