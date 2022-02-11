В Сети появилось архивное видео 15-летней Нади Дорофеевой с короткими белокурыми волосами

Звезда была участницей известного вокального конкурса.

Украинская певица, тренер проекта "Голос країни-12" Надя Дорофеева сейчас одна из самых успешных артисток Украины.

Свой творческий путь звезда начала еще в детстве. В частности, Надя участвовала в разных вокальных конкурсах. К слову, в социальной сети TikTok появилось архивное видео, где 15-летняя Дорофеева исполняет песню американской рок-группы No Doubt – Don't Speak.

К слову, на видео будущую артистку почти не узнать. У Нади тогда была совсем другая прическа. Она ходила с короткими белокурыми волосами.

Кстати, многие поклонники не верили своим глазам. Они были уверены, что это не Надя.

Я ее немного не узнаю, потому что она здесь еще совсем маленькая

Не похожа на себя

Да это не она!

Впрочем, на видео действительно изображена Дорофеева. Она в 2005 году участвовала в известном вокальном шоу и заняла второе место.

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