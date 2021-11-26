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В Сети появилось архивное видео 19-летней Тины Кароль в забавном костюме и со щечками

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В Сети появилось архивное видео 19-летней Тины Кароль в забавном костюме и со щечками

Тина Король / instagram.com/tinakarol_fantina

Артистка тогда играла в мюзикле.

В Сети появился редкий ролик украинской певицы Тины Кароль, когда она была еще совсем юной.

На видео изображена 19-летняя певица. Она одета в синий обтягивающий костюм с пышной юбкой и капюшоном. Свой лук певица дополнила ярким макияжем. Также на видео видно, что у звезды пухленькие щечки.

К слову, артистка тогда играла на сцене в мюзикле "Яйцо лошади". На видео, которое разместили на странице официального фан-клуба знаменитости в Instagram, Тина сначала выпила куриное яйцо, а после этого спела оперным голосом.

Фаны исполнительницы были просто ошарашены. Они не ожидали увидеть такую Тину. Впрочем, в комментариях они просто засыпали артистку комплиментами.

  • Очень приятно видеть такую находку.
  • Неожиданно!
  • Увлекаюсь тобой!

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