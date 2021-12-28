В Сети появилось архивное видео с 21-летней Тиной Кароль и 15-летней Юлией Саниной

Артистки пересекались на сцене задолго до своего дуэта на песню "Вільна".

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина вспомнила о своих юношеских годах и поделилась с поклонниками архивным видео.

На странице в Instagram артистка запостила ролик 14-летней давности. Тогда еще юная артистка участвовала в одном из талант-шоу, где ведущими была начинающая звезда Тина Кароль, которой на тот момент был 21 год, и певец EL Кравчук.

"Вот эта 15-летняя девочка с горящими глазами. Могла ли она знать, что пройдет 14 лет и у нее будет своя успешная группа? Что она споет в дуете с Тиной Кароль, которой восхищалась уже тогда. Что парень, который танцует справа станет режиссером и снимет для ее группы пару клипов. Что парень слева станет основателем одной из самых мощных танцевальных школ Украины. Что она победит в этом отборе, а в финале проиграет Мише Марвину", — подписала видео Санина.

Исполнительница подчеркнула, что это уникальное видео, "которое показывает, как близко мы ходим по планете и не знаем, что ждет нас впереди".

Интересно, что именно тогда, 14 лет назад, состоялась первая встреча Юлии Саниной и Тины Кароль, которые с течением времени записали сверхпопулярный дуэтный хит "Вільна".

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