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В Сети появилось фото Саши Бо с ее новым бойфрендом-красавчиком

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В Сети появилось фото Саши Бо с ее новым бойфрендом-красавчиком

Саша Бо и Платон Тарнавский / instagram.com/sashaabo

Стало известно, кто новый избранник блогерши.

Стало известно, кто таинственный бойфренд украинской блогерши Саши Бо, которого она так тщательно скрывает.

Так, избранником знаменитости оказался стоматолог, ее бывший одногруппник из Ивано-Франковска Платон Тарнавский. Об этом пишет Ратуша.

Если нового любимого Пустовит не показывает и делится только фото со спины, то Платон уже опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с бизнесвумен. На нем пара позирует во время скандальной вечеринки по случаю дня рождения блогера Александра Залиско, которую он устроил в День памяти жертв Голодомора.

Саша Бо и Платон Тарнавский / ©
Саша Бо и Платон Тарнавский

В кадре пара предстала в объятиях друг друга. Саша оделась в черное мини-платье, а Платон – в смокинг. За столиком они тоже сидели рядом.

Заметим, страница Платона в Instagram закрыта, на аватарке нет фотографии, а публикаций всего 19. Так что, похоже высокий брюнет точно не блогер.

Между тем, юзеры в фотоблоге Пустовит пишут комплименты паре: "Очень хорошая пара, сегодня видела их во Львове на прогулке, ну очень". В ответ на это сообщение Александра послала сердечка.

Саша Бо с новым бойфрендом / © instagram.com/sashaabo
Саша Бо с новым бойфрендом / instagram.com/sashaabo

Напомним, Саша Бо и ее экс-любимый Игорь Пустовит пока официально не развелись. В сентябре блогерша шокировала подробностями жизни с мужем. Так, она рассказала, что бывший возлюбленный издевался над ней морально и шантажировал рассказать о булимии и туберкулезе. Пустовит заявила, что муж даже желал ей умереть от рака желудка.

Со своей стороны, Игорь дал интервью-ответ на упреки экс-любимой. Он прокомментировал все обвинения, о которых говорила его бывшая в интервью Маше Ефросининой. Также Игорь тогда рассказал, что Бо встречается с бывшим одногруппником. Похоже, речь шла именно о Тарнавском. По словам Игоря, экс-возлюбленная даже друзьям не рассказывала о новых отношениях, а когда кто-то неожиданно приходил к ней, Саша якобы прятала Платона на балконе.

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