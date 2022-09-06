В Сети появилось новое фото Олега Винника: как сейчас выглядит певец

Поклонники Олега Винника были взволнованны, когда в апреле певец перестал делиться публикациями в своих социальных сетях и исчез из медиапространства. Однако недавно свежее фото исполнителя появилось на странице у мужа Оксаны Билозир, военнослужащего Романа Недзельского.

Боец ВСУ опубликовал несколько фотографий, на которых показал поздравления от коллег из Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. Среди подборки также было фото Недзельского вместе с Винником. Певец позировал в темных очках, бейсболке и улыбался.

Олег Винник и Роман Недзельский / Фото: facebook.com/nedzelskiy.roman

Это уже не в первый раз, когда Недзельский публикует фотографию вместе с исполнителем. Два месяца назад военный тоже поделился фотографией с Винником и рассказал, как артист помогает армии.

Напомним, что в эксклюзивном комментарии сайта ТСН.ua адвокат певца рассказала о болезни Винника и его помощи украинским военным.

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