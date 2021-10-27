В Сети появилось последнее фото Галины Хатчинс перед убийством Алеком Болдуином

Фотография была сделана на съемочной площадке.

В Сети появилась последняя фотография оператора Галины Хатчинс, убитой звездным киноактером Алеком Болдуином, говорится в сюжете "ТСН".

На ней Хатчинс в белой шапке стоит лицом к Болдуину. Они в церкви, на том же месте, где раздался роковой выстрел.

Убийство Галины Гатчинс: в Сети появилась последняя фотография оператора, убитой Алеком Болдуином

Полиция до сих пор не выдвинула никому уголовные обвинения, но не исключает такой возможности. И призывает всех, кто знает о трагедии на съемочной площадке больше – рассказать, что случилось в тот день. В 19 часов по Киевскому времени правоохранители соберут пресс-конференцию, на которой поделятся тем, что известно сейчас.

До сих пор неизвестно даже то, каким патроном Болдуин смертельно ранил украинскую операторшу: настоящим или бутафорским. Однако актеру перед съемками четко сказали: у оружия патронов нет.

Проверять это он, очевидно, не стал. Револьвер выстрелил в его руках случайно, когда тренировался выполнять трюк перед съемками.

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