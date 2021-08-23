В Сети появилось видео, как похудевшая МакSим учится ходить: "Весит чуть больше 30 кг"

В Сети появилось видео, как похудевшая МакSим учится ходить: "Весит чуть больше 30 кг"

Певица после болезни еще достаточно слаба.

Российская певица МакSим, которая недавно выписалась из больницы после почти двух месяцев комы, заново учится ходить.

Из-за потери мышечной массы исполнительнице сложно самостоятельно передвигаться, поэтому ей помогает врач. В Сети появилось видео, как похудевшая звезда учится ходить по улице и на лестнице. Ролик опубликовал Telegram канал Baza.

В сообщении говорится, что восстановление дается знаменитости непросто. МакSим весит не более 30 кг, а организм учится обычным вещам.

"Речь о возвращении на сцену пока не идет — в МакSим повреждены легкие, ей до сих пор тяжело дышать", — говорится в сообщении.

Кроме того, представители звезды рассказали, что исполнительнице пока что нужно воздержаться от физической нагрузки и нельзя петь. Сколько времени займет восстановление — неизвестно.

Напомним, ранее волонтер Леонид, который ухаживал за певицей МакSим после комы, рассказал, как выглядела исполнительница в первые дни после того, как пришла в себя. По его словам, он не сразу узнал звезду.

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