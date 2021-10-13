В Сети появилось видео момента смертельной аварии с участием Ксении Собчак

На видео видно, что никаких пробок не было.

В Сети появилось видео смертельной аварии, участником которой стала российская ведущая и журналистка Ксения Собчак.

На видео видно, что водитель автомобиля Maybach, в котором ехала звезда, выехал на встречную полосу. Никаких пробок на трассе в тот момент не было, а водитель авто несся на бешеной скорости.

Как известно, ДТП произошло вечером 9 октября во Сочи, когда Ксения Собчак с мероприятия спешила на самолет. Она находилась в машине как пассажир. В лобовую столкнулись авто Maybach со звездой в салоне и Volkswagen. Пассажирка второго автомобиля скончалась на месте.

Позже Собчак прокомментировала страшный инцидент. Она подтвердила, что находилась в машине Maybach и отметила, что авто не ее, как и водитель. Ксения заверила, что не подгоняла водителя и вообще в тот момент общалась по работе в Zoom. Ксения добавила, что ей предлагали госпитализацию в Сочи, но она очень хотела к сыну домой, поэтому все же улетела.

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