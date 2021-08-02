В Сети появилось видео с дракой, во время которой пострадал танцовщик балета Дорофеевой

В Сети появилось видео с дракой, во время которой пострадал танцовщик балета Дорофеевой

Между мужчинами произошла словесная перепалка.

В Сеть попало видео, на котором видно, как работник Управления государственной охраны Украины побил танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой Евгения.

В тот день Женя выходил с друзьями из гей-клуба. Судя по видео, между военнослужащим УГО Украины и танцовщиком произошла словесная перепалка. После чего работник УГО сначала толкнул друга Жени.

После этого подруга хореографа начала снимать на телефон неадекватного мужчину. Тот направился к ней, однако Женя за нее вступился и получил удар. А потом еще один. Наконец, Евгений ударился головой и не смог встать.

Напомним, что в Киеве жестоко избили танцовщика Нади Дорофеевой. Его ввели в медикаментозный сон. В соцсетях певица сообщила, что поздно вечером парень вместе с друзьями вышел из гей-клуба. Когда неожиданно неизвестный сначала толкнул, а после раз за разом ударил танцовщика о забор. У Евгения — кровоизлияние в мозг, медики уже сделали трепанацию черепа, и со слов пресс-секретаря Дорофеевой, завтра планируют выводить из комы.

Впоследствии нападающего удалось задержать — им оказался 28-летний работник Управления государственной охраны Украины. Он подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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