В Сети появилось видео с пьяным Жониным после ДТП — говорят, что именно актер был за рулем

В Сети появилось видео с пьяным Жониным после ДТП — говорят, что именно актер был за рулем

Актер угрожал журналистам.

На днях украинский актер Михаил Жонин, который известен по роли капитана Игоря Гнездилова в сериале "Пес", попал в ДТП.

Тогда появилась информация, что знаменитость не был за рулем. Впрочем, по информации журналиста Алексея Павловского, протаранил несколько машин именно Михаил в нетрезвом состоянии. На странице в Facebook Павловский опубликовал видео с пьяным Жониным, где артист едва стоит на ногах и нецензурно ругается с угрозами из-за того, что его снимают.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Известный украинский актер — Михаил Жонин пьяный за рулем. Михаил известный по главной роли в сериале «Пес». Кумир многих Украинских и символ справедливости для детей. Но, к сожалению, кумир на телеэкране и человек в реальной жизни — существенно разные. История такова; Михаил был за рулем автомобиля в нетрезвом протаранил несколько автомобилей и валял дурака что за рулем был не он. Особого внимания заслуживает то, как он общается с журналистами и открыто угрожает. Цитаты Михаила — «Если хотите жить харашо, вот этого делать нельзя» или — «Если это выйдет куда-то, с * ка, я Вас найду» (о съёмке его на месте проишествия) Опубликовано Алексеем Павловским понедельнику, 4 октября 2021

"История такова: Михаил был за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, протаранил несколько автомобилей и валял дурака, что за рулем был не он. Особого внимания заслуживает то, как он общается с журналистами и открыто угрожает. Цитаты Михаила: "Если хотите жить хорошо, то этого делать нельзя", "Если это выйдет куда-то, с*ка, я вас найду", — говорится в сообщении.

Заметим, авария случилась в ночь на 3 октября в Днепровском районе Киева. Как сообщила общественная организация "Автопатруль Майдан", Жонин якобы был пассажиром авто.

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