Kalush Orchestra во время второй репетиции / eurovision.tv

В Сети появилось видео со второй репетиции Kalush Orchestra на "Евровидении-2022": глаза со слезами и тени с орнаментом

В Сети появилось видео со второй репетиции Kalush Orchestra на "Евровидении-2022": глаза со слезами и тени с орнаментом

Сегодня, 4 мая, в Турине, Италия, участники первого полуфинала "Евровидение-2022" провели вторую репетицию своих номеров для песенного конкурса.

Как мы писали ранее, представители Украины, группа Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится уже в следующий вторник, 10 мая. Коллектив уже провел свою вторую репетицию.

Официальный YouTube-канал "Евровидения-2022" обнародовал фрагмент видео номера украинских участников. На этот раз в видео можно подробнее рассмотреть, какими будут визуальные эффекты. Так, позади Kalush Orchestra на большом экране появятся глаза пожилой женщины со слезами.

А "покачивание" артистов перед припевом будут сопровождать "тени с орнаментом", которые будут повторять движения участников Kalush Orchestra.

Конкурс "Евровидение-2022" состоится 10, 12 и 14 мая. KALUSH Orchestra сразятся за путевку в финал 10 мая – в первом полуфинале. Сайт ТСН.ua, уже по традиции, будет вести трансляцию мероприятия и в режиме онлайн будет сообщать читателям о ходе событий на музыкальном первенстве.

Интересно, что по прогнозам букмекеров в финале Евровидения-2022 победу одержит именно Украина, причем с существенным отрывом от соперников, согласно данным Eurovision Odds. Ранее победу прочили итальянскому дуэту Mahmood&Blanco. Впрочем, сейчас, согласно таблице букмекеров, Украина опережает Италию. Шансы на победу Украины сейчас составляют 42%, Италии – 14%.

Так выглядит в настоящее время таблица от букмекеров / eurovisionworld.com

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