В Сети появилось видео страшного пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой

Поговаривают, что причиной возгорания стал окурок.
В Сети появилось видео страшного пожара в двухэтажной квартире российской певицы Марины Хлебниковой в Москве.
Как передает Telegram-канал Mash, в жилище загорелись вещи, а причиной стал окурок. На момент возгорания в квартире вместе с Хлебниковой находилась дочь Доминика и мужчина. Первым вынесли мужчину, дочь артистки не пострадала.
Больше всего в пожаре досталось исполнительнице. Ее из горящей квартиры вынесли без сознания, в обгоревшей одежде и многочисленных ожогах. В настоящее время она находится в реанимации на аппарате ИВЛ, у нее ожоги более 50% тела. Пострадали кожа лица, туловища, верхние дыхательные пути.
Кроме окурка, рассматривают также версию короткого замыкания в квартире.
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