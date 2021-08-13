Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Сети появилось видео выписки МакSим на инвалидной коляске из больницы

В Сети появилось видео выписки МакSим на инвалидной коляске из больницы

МакSим / instagram.com/sokllovamargarita

Артистка пока слишком слаба, чтобы самостоятельно передвигаться.

Певицу МакSим сегодня после почти двух месяцев комы выписали из больницы.

Видео выписки появились в Сети. Так, на кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Mash, видно, что исполнительница сидит в инвалидной коляске. Она пока слабая, поэтому ей трудно передвигаться самостоятельно.

Ранее директор артистки Маргарита Соколова подтвердила, что МакSим действительно выписывают и, по ее словам, певица сама этого захотела.

МакSим с детьми / © instagram.com/sokllovamargarita
МакSим с детьми / instagram.com/sokllovamargarita

"Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать", — рассказала Соколова.

Она добавила, что дома у исполнительницы будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться.

"Конечно, к ее выписке готовились и ждали. Впереди долгий путь восстановления и лечения. Пожелайте ей здоровья и многая лета!" — обратилась к фанам МакSим Соколова.

Напомним, что в июне МакSим госпитализировали с пневмонией и поражением легких в 40 процентов. Певица сдала тест на коронавирус, результат которого был отрицательным. Через несколько дней исполнительнице стало хуже и она попала в одну из московских клиник, где и диагностировали пневмонию. Поскольку артистке было трудно дышать, врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

И уже в начале августа исполнительницу отключили от экстракорпоральной мембранной оксигенации и вывели из медикаментозного сна. Вскоре МакSим впервые после комы вышла на связь с фанами.

Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

Следующая публикация