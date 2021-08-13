В Сети появилось видео выписки МакSим на инвалидной коляске из больницы

В Сети появилось видео выписки МакSим на инвалидной коляске из больницы

Артистка пока слишком слаба, чтобы самостоятельно передвигаться.

Певицу МакSим сегодня после почти двух месяцев комы выписали из больницы.

Видео выписки появились в Сети. Так, на кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Mash, видно, что исполнительница сидит в инвалидной коляске. Она пока слабая, поэтому ей трудно передвигаться самостоятельно.

Ранее директор артистки Маргарита Соколова подтвердила, что МакSим действительно выписывают и, по ее словам, певица сама этого захотела.

МакSим с детьми / instagram.com/sokllovamargarita

"Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать", — рассказала Соколова.

Она добавила, что дома у исполнительницы будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться.

"Конечно, к ее выписке готовились и ждали. Впереди долгий путь восстановления и лечения. Пожелайте ей здоровья и многая лета!" — обратилась к фанам МакSим Соколова.

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Напомним, что в июне МакSим госпитализировали с пневмонией и поражением легких в 40 процентов. Певица сдала тест на коронавирус, результат которого был отрицательным. Через несколько дней исполнительнице стало хуже и она попала в одну из московских клиник, где и диагностировали пневмонию. Поскольку артистке было трудно дышать, врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ.

И уже в начале августа исполнительницу отключили от экстракорпоральной мембранной оксигенации и вывели из медикаментозного сна. Вскоре МакSим впервые после комы вышла на связь с фанами.

Заметим, исполнительница выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017 году российская артистка попала в список "Миротворца".

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