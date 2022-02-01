В Сети появилось возможное фото онкобольной Анастасии Заворотнюк – СМИ

Актрису якобы сняла уличная камера видеонаблюдения.

В Сети появилось возможное фото известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже более двух лет борется с раком мозга.

По крайней мере, об этом пишет ряд РосСМИ, обнародовавших черно-белое фото, где якобы изображена звезда сериала "Моя прекрасная няня". В сообщениях говорится, что это стопкадр с уличных камер видеонаблюдения, где за рулем автомобиля сидит муж артистки, фигурист Петр Чернышев, а рядом с ним полулежит женщина. Поговаривают, что это именно Заворотнюк, внешность которой сильно изменилась из-за болезни и лечения.

Впрочем, официального подтверждения этому нет. Тем более, качество фотографии не позволяет распознать людей на ней.

Заметим, недавно друг Анастасии, режиссер Анатолий Демидов рассказал, как артистка сейчас выглядит. Так, он поделился, что Заворотнюк сильно поправилась, потеряла волосы и передвигается на коляске. Он добавил, что зеркало актрисе стараются не давать, чтобы ее не расстраивать.

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