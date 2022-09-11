В Сети появился первый трейлер фильма "Русалочка" с темнокожей актрисой в главной роли

Студия Disney представила первый трейлер ремейка на легендарный мультфильм 1989 года "Русалочка".

Как известно, в киноадаптации мультфильма "Русалочка" 1989 года главную роль сыграет темнокожая актриса и певица Холли Бейли.

На днях Disney представил первый трейлер с Бейли, так что теперь зрители могут представить себе, какой будет русалочка в новом прочтении студии. Также отметим, что все песни в ленте Бейли исполняет сама. В трейлере пользователи также смогут оценить вокальные способности артистки.

Так вот, в трейлере Холли поет знаменитую композицию Part of Your World из мультфильма "Русалочка", которую написал композитор Алан Менкен на стихи Ховарда Эшмана.

Отметим, что возлюбленного Русалочки, принца Эрика в фильме сыграет Джона Хауэр-Кинг, роль злой морской ведьмы Урсулы досталась Мелиссе Маккарти, а короля Тритона на экране воплотит Хавьер Бардем.

Отметим, что премьера фильма "Русалочка" запланирована на май 2023 года.

Как известно, как только студия Disney объявила, что Русалочку в киноадаптации будет играть темнокожая актриса, на ленту вылилось немало хейта. Мол, по замыслам создателей Русалочка была с фарфоровой кожей и красными волосами и что такое изменение образа русалочки пренебрежение к создателям легендарного мультфильма. Впрочем другие юзеры отметили, что снявшая ремейк студия Disney и является создателем Русалочки, поэтому она имеет полное право в новом прочтении делать русалочку такой, какой захочет.

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