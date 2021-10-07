Кадр из фильма "Я," Победа "и Берлин" / usfa.gov.ua

В Сети появился первый трейлер фильма "Я, "Побєда" і Берлін" по книге Кузьмы Скрябина

В Сети появился первый трейлер фильма "Я, "Побєда" і Берлін" по книге Кузьмы Скрябина

Премьера картины запланирована на весну 2022 года.

В Сети появился первый трейлер комедии "Я, "Побєда" і Берлін", снятой по мотивам автобиографического одноименного романа лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко.

Премьера фильма запланирована на весну следующего года. Действие в картине происходит во времена шальных 90-х. По сюжету молодой музыкант Кузьма перед концертом с другом отправляется в Берлин на своей старенькой "Победе". Там он планирует найти коллекционера, который готов обменять раритетное авто на шестисотый "Мерс".

Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы — успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия все идет не по плану.

Зрители в ленте услышат фирменный юмор Кузьмы, почувствуют яркую атмосферу 90-х. В картине прозвучит много каверов на известные треки Кузьмы Скрябина от звездных украинских артистов.

Кузьму в комедии сыграет актер Франковского Национального драмтеатра — Иван Блиндар. Отметим, что Иван вошел в топ-20 рейтинга самых перспективных новых кинозвезд Украины по версии одного из украинских порталов.

Напомним, Кузьма трагически погиб в автомобильной аварии 2 февраля 2015 года.

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