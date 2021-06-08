В Сети появился трейлер фильма с Ван Даммом, который снимали в Киеве

Netflix впервые снял фильм в Украине.

Стриминговий сервис Netflix выпустил трейлер фильма со звездой Голливуда Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Часть комедийного боевика "Последний наемник" сняли в Киеве, а часть — в Париже в прошлом году. Интересно, что знаменитая компания впервые снимала фильм в Украине. Вместе с Ван Даммом главную роль досталась французскому комику Альбано Иванову.

По сюжету, бывший агент спецслужб с кодовым именем "Мгла" должен вернуться во Францию, чтобы спасти сына. Впрочем, герой узнает, что его сына подставила международная террористическая организация.

В фильме много драк и забавных моментов. Жан исполнит свой фирменный трюк — шпагат, по крайней мере, несколько раз. Также актер предстанет перед зрителем то в парике, то с усами.

Заметим, премьера боевика состоится 30 июля в этом году.

В прошлом году Жан-Клода Ван Дамма заскочили в Бортничах во время съемок ленты для Netflix. Снимками в соцсети поделился один из жителей дома, рядом с которым происходили съемки.

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