В Сети появился трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе" без Саманты

Украинцы смогут посмотреть культовый сериал уже 10 декабря.

Стриминговый сервис НВО опубликовал официальный трейлер продолжения сериала "Секс в большом городе".

К слову, в ролике можно увидеть не только хорошо знакомых героев – Керри, Шарлотту и Миранду, но и новых персонажей. Также в трейлере появился и Мистер Биг. На видео они вместе с Керри Брэдшоу ведут себя как влюбленная парочка. Поэтому слухи об их разводе не подтвердились.

Кэрри Брэдшоу / скриншот с видео

В продолжении сериала зрители смогут увидеть подросших детей Шарлотты и Гарри — Лили и Роуз.

Дочь Шарлотты и Гарри – Лили / скриншот с видео

Как стало известно ранее, Саманта, которую играла Ким Кэтролл, в новом сериале сниматься не будет.

Отметим, фильм выйдет на телеэкраны уже 9 декабря, украинцы же смогут увидеть культовый сериал 10 декабря. Проект будет состоять из 10 эпизодов продолжительностью по 30 минут каждый. Зрители смогут сразу посмотреть две серии. Затем каждую неделю НВО будет выпускать одну серию.

Напомним, сериал "Секс в большом городе" вышел на экраны в 1998 году. За шесть сезонов он завоевал множество поклонников и получил немало наград. В частности, семь "Эмми" и восемь "Золотых глобусов". Сара Джессика Паркер закрепила за собой статус "иконного стиля".

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