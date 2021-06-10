В Сети появился жуткий трейлер фильма, где влюбились Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Во время съемок ленты между артистами вспыхнула любовь.

В Сети появился трейлер криминального триллера "Полночь на злаковом поле", в котором сыграли актриса Меган Фокс и рок-музыкант Machine Gun Kelly.

Отметим, что во время съемок этой картины между знаменитостями вспыхнула любовь. По сюжету ленты Меган Фокс вместе с напарником, которого играет Брюс Уиллис, являются агентами ФБР. Они расследуют ряд кровавых убийств и пытаются найти маньяка. Рэперу Machine Gun Kelly досталась роль наркоторговца.

Отметим, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly уже встречаются больше года. Рэпер настолько сумел пленить сердце Меган, что ради него она бросила мужа, актера Брайана Остина Грина, от которого имеет троих детей.

Парочка очень увлечена друг другом. Они посвящают тату на теле друг другу, а Machine Gun Kelly даже в качестве амулета носит на шее подвеску с кровью Фокс.

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