В Сети раскрыли роман Пивоварова, который он тщательно скрывает: кто его избранница

Украинский певец Артем Пивоваров почти не делится своей личной жизнью.

Именно это и провоцирует множество сплетен в соцсетях. Внимательные фаны активно следят за его публичной жизнью и строят теории. Однако все же одна из них неизменна уже в течение нескольких лет. Ее озвучила звездная журналистка Наталья Тур в программе "Люкс ФМ".

Так, исходя из того, что показывает в соцсетях артист, большинство предполагает, что девушкой Артема Пивоварова является Даша Чередниченко. Они, вероятно, начали встречаться с 2017 года. Отмечается, что с Дашей у певца не только романтические отношения, но и рабочие. Она в его команде уже долгое время работает менеджером и сопровождает Артема на всех событиях. Более того, существует мнение, что пара на самом деле уже давно в браке.

Артем Пивоваров и Даша Чередниченко

Даша Чередниченко

Однажды Тур даже поинтересовалась у звезды, действительно ли его обручальное кольцо на безымянном пальце свидетельствует об изменении его статуса холостяка. Однако тогда Пивоваров мастерски ушел от вопроса, ответив, что это просто "аксессуар". И больше ни о каких отношениях и свадьбе он не говорил.

Тем не менее, звездная журналистка также обратила внимание на клип к песне "Моя ніч". Именно в нем Пивоваров и Чередниченко страстно целовались перед камерами. Кроме того, в фотоблоге знаменитости все же есть несколько давних кадров, где отношения пары выдают их взгляды и объятия.

Артем Пивоваров и Даша Чередниченко

Даша Чередниченко

Пока Артем Пивоваров вовсе не афиширует личную жизнь. Так что ни подтверждает, ни опровергает такие слухи. В итоге он стремится держать фокус на собственных творческих достижениях и вместо романтического контента постоянно делится результатами благотворительной деятельности и музыкальными роликами.

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