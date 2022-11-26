В Сети рассекретили новую загадочную избранницу Тараса Цымбалюка

Недавно актер Тарас Цымбалюк ошеломил фанов фотографиями и видео с новой загадочной избранницей.

После того, как актер показал горячий поцелуй с девушкой, поклонникам не давала покоя мысль о том, кем может быть эта таинственная блондинка. Да, оказалось, что актер встречается с ресторатором и бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Роман актера с девушкой "выдала" ее недавняя публикация, где она нежится в объятиях незнакомца. В парне на видео пользователи сразу узнали Цымбалюка, тем более на днях актер добавил в свои сторис скриншот из этого же видео.

"Без слов...", — подписала видео девушка.

К тому же, в своем Instagram Светлана сначала опубликовала видео, как любимый готовит для нее завтрак, по тату и красной нити на запястье пользователи тоже узнали актера.

Позже бизнесвумен добавила из лифта, где ее обнимает бойфренд. На фото парень имеет черную кепку с красной надписью, такую же, как есть у Цымбалюка.

Известно, что Светлана Готочкина имеет свой бренд одежды GOT'S label, а также является совладелицей ресторана FISH FETISH. Впрочем, пока ни Тарас, ни Светлана не спешат официально заявлять о своих отношениях.

Напомним, в июне Тарас Цымбалюк удивил новостью, разводящейся со своей второй женой, визажисткой Тиной Антоненко после четырех лет отношений. Также до этого Цымбалюк был женат на своей сокурснице по имени Ангелина.

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