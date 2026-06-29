В Сети разоблачили новую девушку Владимира Дантеса: с кем встречается певец и ее фото

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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В Сети разоблачили новую девушку украинского певца и ведущего Владимира Дантеса.

Артист вызвал волну бурных обсуждений его личной жизни. В день своего 38-летия исполнитель признался, что не одинок, и даже показал свою девушку. В частности, знаменитость опубликовал кадры, где сладко целуется с избранницей. Правда, лицо девушки разглядеть не удастся, а сам Владимир Дантес даже имени ее не раскрыл.

Однако у Threads сразу начались расследования. Пользователи пытались выяснить, с кем встречается Владимир Дантес. В конце концов им это удалось. Как оказалось, певец находится в отношениях с девушкой, по имени Анастасия Неправда. Она закрыла свой профиль в Instagram. Однако Анастасия является брюнеткой с короткими волосами, а работает в сфере маркетинга в киберспорте.

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Девушка Владимира Дантеса

Кстати, пользователям удалось раскрыть ее личность именно благодаря сторис в Instagram. Анастасия публиковала фото, где показалась с возлюбленным и поздравляла его с днем рождения. Карты все совпали. 28 июня был день рождения и у Владимира Дантеса, а также у мужчины с фото Анастасии татуировки один в один как у певца.

Владимир Дантес и его девушка

Напомним, до этого Владимир Дантес находился в отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной. Пара закрутила роман в 2022 году, а уже в 2025-м начали распространяться слухи об их разрыве. Также исполнитель состоял в браке с певицей Надей Дорофеевой. Пара развелась в 2022 году.

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