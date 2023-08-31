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В Сети резко раскритиковали слова Коли Серги, что Тина Кароль побоялась выступить на передовой

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
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В Сети резко раскритиковали слова Коли Серги, что Тина Кароль побоялась выступить на передовой

Коля Серга, Тина Кароль

Певцу вспомнили, как артистка еще с 2014 года ездила с концертами на фронт.

В Сети разгорелся громкий скандал вокруг исполнителя и ведущего Коли Серги, который недавно рассказал, как певица Тина Кароль побоялась выступить для военных возле линии фронта.

В частности, музыкант, который в начале войны вступил в ряды ВСУ и организовал "Культурный десант", отметил, что исполнительница соглашалась выступить на фронте, однако за день до события отказывалась. По словам Серги, такое было и не раз. Певец предполагает, что Кароль просто побоялась ехать с выступлениями к линии фронта.

Однако в Сети негативно отреагировали на такие слова Коли Серги. Пользователи заявили, что Кароль вообще неоднократно ездила с концертами для военных, выступала в госпиталях и собирает благотворительную помощь. Более того, артистка это делает не с начала полномасштабного российского вторжения, а с 2014 года, когда Россия начала войну на Донбассе.

Тина Кароль выступила для военных / ©
Тина Кароль выступила для военных
  • Хочу обратиться к Коле. А ничего, что Тина еще с 2014 года ездит на передовую. И сейчас много раз была там. Много ездит в госпитали!
  • Когда Тина ездила к нашим воинам, это АТО еще было, то Коля и не думал туда ездить, как и многие другие артисты…
Тина Кароль выступила для военных / ©
Тина Кароль выступила для военных
  • Тина с начала 2014 года ездит по разным горячим точкам нашей страны, есть все подтверждающие материалы. Если Тина отказалась ехать именно с вами, значит, есть на это свои причины. Тина всегда помогает нашим защитникам. Если вы говорите что-то на широкое пространство, проверяйте информацию достоверную и не обвиняйте человека. Не надо искать предательства там, где его нет
Тина Кароль выступила для военных / ©
Тина Кароль выступила для военных
  • Еще Тина является вокалисткой ансамбля ВСУ! Столько лет помогает ребятам!
  • Вы не правы, Николай! Тина всегда с открытым сердцем помогала, помогает и будет помогать нашим военным. И то, что она с вами не ездила, это никак не означает, что она этого не делала. Поэтому ваши выводы бессмысленны.
Колю Сергу раскритиковали / ©
Колю Сергу раскритиковали

Напомним, недавно Тина Кароль отыграла сольный концерт в Киеве. Редакция сайта ТСН.ua посетила событие. Предлагаем узнать, как исполнительница "сожгла" кремль, почему плакала на сцене и какой сюрприз устроила с известным певцом.

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Дата публикации
Просмотры
273
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