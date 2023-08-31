В Сети резко раскритиковали слова Коли Серги, что Тина Кароль побоялась выступить на передовой

Певцу вспомнили, как артистка еще с 2014 года ездила с концертами на фронт.

В Сети разгорелся громкий скандал вокруг исполнителя и ведущего Коли Серги, который недавно рассказал, как певица Тина Кароль побоялась выступить для военных возле линии фронта.

В частности, музыкант, который в начале войны вступил в ряды ВСУ и организовал "Культурный десант", отметил, что исполнительница соглашалась выступить на фронте, однако за день до события отказывалась. По словам Серги, такое было и не раз. Певец предполагает, что Кароль просто побоялась ехать с выступлениями к линии фронта.

Однако в Сети негативно отреагировали на такие слова Коли Серги. Пользователи заявили, что Кароль вообще неоднократно ездила с концертами для военных, выступала в госпиталях и собирает благотворительную помощь. Более того, артистка это делает не с начала полномасштабного российского вторжения, а с 2014 года, когда Россия начала войну на Донбассе.

Тина Кароль выступила для военных

Хочу обратиться к Коле. А ничего, что Тина еще с 2014 года ездит на передовую. И сейчас много раз была там. Много ездит в госпитали!

Когда Тина ездила к нашим воинам, это АТО еще было, то Коля и не думал туда ездить, как и многие другие артисты…

Тина Кароль выступила для военных

Тина с начала 2014 года ездит по разным горячим точкам нашей страны, есть все подтверждающие материалы. Если Тина отказалась ехать именно с вами, значит, есть на это свои причины. Тина всегда помогает нашим защитникам. Если вы говорите что-то на широкое пространство, проверяйте информацию достоверную и не обвиняйте человека. Не надо искать предательства там, где его нет

Тина Кароль выступила для военных

Еще Тина является вокалисткой ансамбля ВСУ! Столько лет помогает ребятам!

Вы не правы, Николай! Тина всегда с открытым сердцем помогала, помогает и будет помогать нашим военным. И то, что она с вами не ездила, это никак не означает, что она этого не делала. Поэтому ваши выводы бессмысленны.

Колю Сергу раскритиковали

Напомним, недавно Тина Кароль отыграла сольный концерт в Киеве. Редакция сайта ТСН.ua посетила событие. Предлагаем узнать, как исполнительница "сожгла" кремль, почему плакала на сцене и какой сюрприз устроила с известным певцом.

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