В Сети снова появилось обнаженное фото Орландо Блума на отдыхе

Актер любит отдыхать голышом.
Голливудский актер Орландо Блум любит отдыхать голышом.
Так, в 2016 году мировые СМИ облетело фото, как полностью обнаженный звезда плавал на доске с Кэти Перри в Италии, засветив свое мужское достоинство. После инцидента, знаменитость не стал особо переживать по этому поводу и продолжает загорать и купаться "в чем мама родила".
Недавно Блум и Кэти прилетели на остров Капри. В своем Instagram Орландо запостил несколько фото и видео, которые сделал на отдыхе на озере. На третьей фотографии актер предстал полностью голый, стоя спиной к камере на фоне водоема и людей. Свой орган звезда "Пиратов Карибского моря" прикрыл купальным костюмом, а сзади он прикрыл ягодицы смайликом в виде персика.
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Со своей стороны, фанаты акцентировали внимание на том, что Блум снова голый на фото.
- Ну вот и снова
- Даме в зеленом повезло
- О, Орландо снова обнажился
- Вау! Теперь это мое любимое фото
Напомним, не так давно Кэти Перри прокомментировала голые фото Блума, которые облетели Сеть. Певица объяснила, почему актер не побоялся публично раздеться.