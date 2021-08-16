В Сети снова появилось обнаженное фото Орландо Блума на отдыхе

Актер любит отдыхать голышом.

Голливудский актер Орландо Блум любит отдыхать голышом.

Так, в 2016 году мировые СМИ облетело фото, как полностью обнаженный звезда плавал на доске с Кэти Перри в Италии, засветив свое мужское достоинство. После инцидента, знаменитость не стал особо переживать по этому поводу и продолжает загорать и купаться "в чем мама родила".

Недавно Блум и Кэти прилетели на остров Капри. В своем Instagram Орландо запостил несколько фото и видео, которые сделал на отдыхе на озере. На третьей фотографии актер предстал полностью голый, стоя спиной к камере на фоне водоема и людей. Свой орган звезда "Пиратов Карибского моря" прикрыл купальным костюмом, а сзади он прикрыл ягодицы смайликом в виде персика.

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Со своей стороны, фанаты акцентировали внимание на том, что Блум снова голый на фото.

Ну вот и снова

Даме в зеленом повезло

О, Орландо снова обнажился

Вау! Теперь это мое любимое фото

Напомним, не так давно Кэти Перри прокомментировала голые фото Блума, которые облетели Сеть. Певица объяснила, почему актер не побоялся публично раздеться.

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