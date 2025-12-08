В Сети сообщили об ампутации ноги у Степана Гиги: в команде артиста отреагировали на слухи

Степан Гига

В Сети сообщили, что украинскому певцу Степану Гиге, который недавно перенес срочную операцию, якобы ампутировали ногу.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал блогер-сплетник Богдан Беспалов. Он утверждал, что исполнитель якобы находится тяжелом состоянии, и врачи ампутировали ему ногу.

Издание "24 Канал" обратилось к команде Степана Гиги за комментариями, чтобы прояснить ситуацию и выяснить, правда ли это. Пиарщица певца Ирэна призвала меньше верить слухам. Правда, она не стала раскрывать подробности о состоянии артиста. Ирэна отметила, что вся информация обнародована на его официальных ресурсах. Больше, мол, ничего раскрывать не могут.

"В настоящее время все, что можем комментировать, уже обнародовано на официальных ресурсах Степана Петровича. Если будет новая информация, сразу сообщим публично. И меньше верьте слухам", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине ноября в команде Степана Гиги сообщили, что он попал в больницу и перенес срочную операцию. Артист находился хоть в стабильном, но в тяжелом состоянии. Запланированные концерты Степана Гиги отменили. При этом остается неизвестным, почему исполнителю стало плохо и из-за чего ему понадобилось хирургическое вмешательство. Также с тех пор не раскрывали подробности о состоянии здоровья певца. Правда, недавно Степан Гига на фоне серьезной болезни довел до мурашек музыкальной исповедью.