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В Сети возмущены "выступлением" Русланы в финале "Евровидения-2023": певица отреагировала

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
7451
Время на прочтение
2 мин
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В Сети возмущены "выступлением" Русланы в финале "Евровидения-2023": певица отреагировала

Руслана в Ливерпуле / Фото: пресс-служба Русланы

Фаны подвергли критике организаторов за короткое появление звезды в шоу.

Финал "Евровидения-2023" в Ливерпуле отгремел в ночь на 14 мая, однако скандалы вокруг шоу набирают обороты.

Да, украинцы остались недовольны тем, что спеть на главной сцене конкурса не пригласили победительницу "Евровидения-2004" певицу Руслану. Зрители до последнего надеялись, что они увидят выступление исполнительницы.

Однако Руслана появилась в эфире "Евровидения-2023" всего на несколько минут. Во время выступления победителя "Евровидения-2010" Дункана Лоренса певицу показали на видео из Киева, где она в толпе стояла с флагом на фоне "Золотых ворот".

Руслана в эфире
Руслана в эфире "Евровидения-2023"

Фанаты певицы в Сеть раскритиковали оргкомитет и написали, что такой поступок был просто не честен по отношению к Руслане.

  • Руслана должна была быть на сцене Евровидения!
  • Позор организатором.
  • Слов нет, какое это основание...
  • Не понимаю, почему Руслана не пригласили? Она первая, кто прославил Украину на "Евровидении".
  • Организаторы явно имели пристрастное отношение к набору исполнителей.

Певица не могла остаться в стороне и отреагировала на такую поддержку фанатов. Критиковать организаторов Руслана не стала. Исполнительница добавила фото в своем легендарном костюме из выступления "Дикие танцы".

"Неважно, на какой ты сцене, главное – это публика и что тебе есть, что сказать", – подписала кадр Руслана.

Напомним, что еще до начала конкурса между организаторами и Русланой возник громкий скандал из-за того, что певицу не пригласили выступать на шоу. В свою очередь организаторы уверяли, что исполнительница обязательно будет задействована в гранд-финале.

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Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
7451
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