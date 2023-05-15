В Сети возмущены "выступлением" Русланы в финале "Евровидения-2023": певица отреагировала

Финал "Евровидения-2023" в Ливерпуле отгремел в ночь на 14 мая, однако скандалы вокруг шоу набирают обороты.

Да, украинцы остались недовольны тем, что спеть на главной сцене конкурса не пригласили победительницу "Евровидения-2004" певицу Руслану. Зрители до последнего надеялись, что они увидят выступление исполнительницы.

Однако Руслана появилась в эфире "Евровидения-2023" всего на несколько минут. Во время выступления победителя "Евровидения-2010" Дункана Лоренса певицу показали на видео из Киева, где она в толпе стояла с флагом на фоне "Золотых ворот".

Руслана в эфире "Евровидения-2023"

Фанаты певицы в Сеть раскритиковали оргкомитет и написали, что такой поступок был просто не честен по отношению к Руслане.

Руслана должна была быть на сцене Евровидения!

Позор организатором.

Слов нет, какое это основание...

Не понимаю, почему Руслана не пригласили? Она первая, кто прославил Украину на "Евровидении".

Организаторы явно имели пристрастное отношение к набору исполнителей.

Певица не могла остаться в стороне и отреагировала на такую поддержку фанатов. Критиковать организаторов Руслана не стала. Исполнительница добавила фото в своем легендарном костюме из выступления "Дикие танцы".

"Неважно, на какой ты сцене, главное – это публика и что тебе есть, что сказать", – подписала кадр Руслана.

Напомним, что еще до начала конкурса между организаторами и Русланой возник громкий скандал из-за того, что певицу не пригласили выступать на шоу. В свою очередь организаторы уверяли, что исполнительница обязательно будет задействована в гранд-финале.

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