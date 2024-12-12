В Сети впервые показали бойфренда Веры Брежневой: с кем встречается певица

Ходят слухи, что артистка закрутила роман с мужчиной, который находился в отношениях с Мишель Андраде.

В Сети показали, с кем певица Вера Брежнева находится в отношениях.

Уже давно известно, что исполнительница не одинока. Однако певица не показывает нового избранника, из-за чего появляется немало сплетен. Говорят, что Брежнева закрутила роман с мужчиной, который ранее находился в отношениях с Мишель Андраде.

Так что журналистка "Люкс ФМ" Наталья Тур поинтересовались у Мишель, действительно ли это так. Исполнительница заявила, что в этих слухах есть немало чего ложного. Мишель Андраде не прибегала к конкретике, ведь не хочет, чтобы о Вере и Романе, именно так зовут мужчину, писали или говорили плохие вещи.

"Мне супер нравится то, что я знаю правду. Я знаю, как создаются сплетни. Я могу одно сказать – в этой истории очень много чего неправдивого. Я бы не хотела, чтобы кого-то показали плохим человеком – Веру или Романа. Они прекрасные люди, я бы не хотела, чтобы о них писали плохие вещи, потому что никто ничего не сделал. Все!" – ответила артистка.

Вера Брежнева с вероятным бойфрендом / Фото: скриншот с видео

Журналистка предположила, что сначала мужчина разорвал отношения с Мишель Андраде, а уже потом стал встречаться с Брежневой: "Можно предположить, что сначала ваши отношения закончились, а потом их начались?"

На что Андраде только ответила, что точно не знает: "Я не знаю, но мы не вместе, да!".

Напомним, осенью Вера Брежнева начала намекать, что не одинока. Блогер-сплетник Богдан Беспалов уверял, что избранником артистки стал банкир Роман Бунин. Но было одно "но". Дело в том, что мужчина находился в отношениях с Мишель Андраде. В ноябре певица добавила масла в огонь, заявив, что разошлась с мужчиной.

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