В Сети заподозрили, что звезда "Игры в кальмара" болеет анорексией

Актриса призналась, что действительно похудела.
У звезды южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Хо Ен Чон очень худощавая фигура.
К слову, артистка призналась, что похудела из-за съемок в ленте. Артистка настолько была занята съемочным процессом, что у нее даже не было времени, чтобы что-нибудь поесть.
"Я действительно сбросила много кило. Когда закончились съемки сериала, то я заметила, что наряды, которые я носила раньше, стали слишком большими", — рассказала знаменитость в интервью Star News.
Впрочем, фанаты звезды начали беспокоится о ее здоровье. Они убеждены, что звезда болеет анорексией, ведь у нее слишком худое телосложение.
- Не подумайте, что я хочу вас как-то обидеть. Тем более, я не знаю, какие у вас стандарты веса. Однако хочу убедиться, нормально ли вы питаетесь, работаете ли с врачом-диетологом, все ли у вас все хорошо с физическим и психологическим здоровьем
- Я не уверена, но у тебя слишком усталый вид
- Пожалуйста, позаботься о своем здоровье и нормально питайся
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