В Сети заподозрили, что звезда "Игры в кальмара" болеет анорексией

В Сети заподозрили, что звезда "Игры в кальмара" болеет анорексией

Актриса призналась, что действительно похудела.

У звезды южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Хо Ен Чон очень худощавая фигура.

К слову, артистка призналась, что похудела из-за съемок в ленте. Артистка настолько была занята съемочным процессом, что у нее даже не было времени, чтобы что-нибудь поесть.

"Я действительно сбросила много кило. Когда закончились съемки сериала, то я заметила, что наряды, которые я носила раньше, стали слишком большими", — рассказала знаменитость в интервью Star News.

Хо Ен Чон в нижнем белье / instagram.com/hoooooyeony

Впрочем, фанаты звезды начали беспокоится о ее здоровье. Они убеждены, что звезда болеет анорексией, ведь у нее слишком худое телосложение.

Не подумайте, что я хочу вас как-то обидеть. Тем более, я не знаю, какие у вас стандарты веса. Однако хочу убедиться, нормально ли вы питаетесь, работаете ли с врачом-диетологом, все ли у вас все хорошо с физическим и психологическим здоровьем

Я не уверена, но у тебя слишком усталый вид

Пожалуйста, позаботься о своем здоровье и нормально питайся

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