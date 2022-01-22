В Сети жестко раскритиковали логотип "Евровидения-2022": "Видно, что не заморачивались"

В Сети жестко раскритиковали логотип "Евровидения-2022": "Видно, что не заморачивались"

Также стало известно, какой в этом году будет лозунг конкурса.

Организаторы " Евровидения-2022 " продолжают активно готовиться к песенному шоу.

К слову, Италия, которая занимается организацией 66-го конкурса, уже разработала новый официальный логотип "Евровидения".

"Одним из самых ожидаемых аспектов любого песенного конкурса "Евровидения" является визуальная идентичность и то, как она связана с городом-хозяином и шоу, которое они хотят показать. Мы рады представить логотип Turin 2022", — говорится на официальном сайте конкурса .

Логотип "Евровиденья-2022" / eurovision.tv

Впрочем, в Сети двузначно оценили новый логотип песенного шоу. Некоторые считают, что организаторы не заморачивались над созданием визуализации: "Видно, что не заморачивались", "худший логотип за всю историю конкурса", "я извиняюсь, что это?", "Логотип ужасен", "я расстроена".

Однако, были и такие, кому понравился новый логотип шоу. Кстати, организаторы также представили новый лозунг конкурса – "Звук красоты".

Лозунг "Евровиденья-2022" / eurovision.tv

Итальянцы пообещали, что 24 января объяснят, что вдохновило их на создание логотипа и лозунга.

Лозунг и логотип "Евровиденья-2022" / eurovision.tv

Напомним, полфинала "Евровидения-2022" состоятся 10 и 12 мая, а финал — 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico, Турин, Италия.

Кто будет представлять Украину на песенном конкурсе, станет известно 12 февраля.

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