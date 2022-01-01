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В Сети жестко раскритиковали невесту экс-мужа Ани Лорак: "До Каролины еще далеко"

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В Сети жестко раскритиковали невесту экс-мужа Ани Лорак: "До Каролины еще далеко"

Мурат Налчаджиоглу с невестой / instagram.com/muratnalca

Фанаты до сих пор не могут смириться с тем, что певица развелась с Муратом.

Экс-муж певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, праздновал Новый год вместе со своей невестой – Лилей.

Они встретили 2022 год в семейном кругу, обменялись подарками, запустили праздничные фейерверки и наслаждались вкусным ужином.

Конечно, влюбленные поделились снимками из празднований на своих страницах в Instagram. В частности, Мурат опубликовал фото, на котором изображен с Лилией. Они вместе позировали возле праздничной елки. Бизнесмен нежно обнял свою любимую талию, а она держала его за руку.

Мурат Налчаджиоглу с невестой / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налчаджиоглу с невестой / instagram.com/muratnalca

"С Новым годом, спасибо за невероятные эмоции", – поделился Мурат.

Впрочем, поклонникам Ани Лорак не понравились фотографии. Они решили еще раз написать бизнесмену, что его бывшая была намного лучше.

  • До Каролины еще далеко!
  • Видимо, все это время искал копию Ани Лорак.
  • Вас всегда будут сравнивать с Каролиной. Знай, она гораздо лучше!

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