В Сети жестко раскритиковали невесту экс-мужа Ани Лорак: "До Каролины еще далеко"

В Сети жестко раскритиковали невесту экс-мужа Ани Лорак: "До Каролины еще далеко"

Фанаты до сих пор не могут смириться с тем, что певица развелась с Муратом.

Экс-муж певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, праздновал Новый год вместе со своей невестой – Лилей.

Они встретили 2022 год в семейном кругу, обменялись подарками, запустили праздничные фейерверки и наслаждались вкусным ужином.

Конечно, влюбленные поделились снимками из празднований на своих страницах в Instagram. В частности, Мурат опубликовал фото, на котором изображен с Лилией. Они вместе позировали возле праздничной елки. Бизнесмен нежно обнял свою любимую талию, а она держала его за руку.

Мурат Налчаджиоглу с невестой / instagram.com/muratnalca

"С Новым годом, спасибо за невероятные эмоции", – поделился Мурат.

Впрочем, поклонникам Ани Лорак не понравились фотографии. Они решили еще раз написать бизнесмену, что его бывшая была намного лучше.

До Каролины еще далеко!

Видимо, все это время искал копию Ани Лорак.

Вас всегда будут сравнивать с Каролиной. Знай, она гораздо лучше!

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