В Сети жестко раскритиковали невесту экс-мужа Ани Лорак: "До Каролины еще далеко"

Фанаты до сих пор не могут смириться с тем, что певица развелась с Муратом.
Экс-муж певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, праздновал Новый год вместе со своей невестой – Лилей.
Они встретили 2022 год в семейном кругу, обменялись подарками, запустили праздничные фейерверки и наслаждались вкусным ужином.
Конечно, влюбленные поделились снимками из празднований на своих страницах в Instagram. В частности, Мурат опубликовал фото, на котором изображен с Лилией. Они вместе позировали возле праздничной елки. Бизнесмен нежно обнял свою любимую талию, а она держала его за руку.
"С Новым годом, спасибо за невероятные эмоции", – поделился Мурат.
Впрочем, поклонникам Ани Лорак не понравились фотографии. Они решили еще раз написать бизнесмену, что его бывшая была намного лучше.
- До Каролины еще далеко!
- Видимо, все это время искал копию Ани Лорак.
- Вас всегда будут сравнивать с Каролиной. Знай, она гораздо лучше!
Читайте также: