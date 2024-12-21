В Швеции прямо на улице застрелили известного 24-летнего рэпера

За последние полгода это уже второй подобный случай в стране.

В Швеции застрелили известного в стране рэпера GABORO, настоящее имя которого Нинос Хури.

Как сообщает издание Daily Mail, произошло это 20 декабря около 20:00. Неизвестный прямо на улице, а точнее на автостоянке, в центре шведского города Норрчепинг устроил стрельбу. Как оказалось, мишенью был 24-летний рэпер. Вероятный убийца опубликовал также тревожные кадры в Сети, как он на автостоянке прицеливается в исполнителя и производит роковой выстрел.

На место преступления сразу же вызвали полицию. Правоохранители прибыли и обнаружили рэпера с огнестрельным ранением. GABORO доставили в больницу, однако травмы оказались не совместимы с жизнью. Сейчас полиция занимается расследованием дела. Поиски убийцы продолжаются.

Рэпер GABORO

У самого рэпера раньше были проблемы с полицией. В частности, он был осужден за мелкие преступления, связанные с наркотическими веществами. Также в исполнителя были связи с преступными группировками.

Отметим, что в Швеции это уже второй подобный случай. Полгода назад, а именно в июне, местную рэп-звезду C.Gambino тоже застрелили на автостоянке. Убийство произошло в городе Гетеборг. Известно, что в исполнителя были связи с бандами.

Напомним, в настоящее время редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года. Ранее мы писали, кто из известных украинских и мировых звезд умер в 2024 году.

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