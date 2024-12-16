В Швейцарии ошеломили кадрами масштабной сцены "Евровидения-2025": "Такого никто не видел"

Уже в следующем году на ней будут бороться за пальму первенства.

Швейцарская национальная телерадиокомпания SSR-SRG представила визуальную и звуковую концепцию "Евровидения-2025".

16 декабря в прямом эфире на официальном канале "Евровидения" организаторы впервые продемонстрировали вид будущей сцены. Из ролика ясно, что шоу прогнозирует быть чрезвычайно зрелищным. В частности, дизайнеры, вдохновленные швейцарской культурой, показали первые макеты.

Так, сцена будет сконструирована на арене Санкт-Якобсхалле в Базеле. Ее разработал арт-директор Артур Дейнев. По его словам, она будет отличаться от всех предыдущих лет. Профессионал обещает, что еврофаны надолго запомнят ее благодаря нестандартной форме и элементам и световому шоу. Также на сцене можно увидеть символ города-хозяина – швейцарские горы.

"Нашей целью было создать революционную концепцию сцены. Такого раньше никто не видел на "Евровидении". Благодаря уникальной планировке сцены зрители смогут по-настоящему почувствовать себя частью "Евровидения", как никогда раньше", — отмечают организаторы песенного состязания.

Также ключевыми будут пульсирующие изображения сердец, традиционно использующиеся на "Евровидении". По мнению, организаторов это едва ли не лучшее решение, чтобы соотвествовать избранному слогану "Объединенные музыкой".

"Хорошо продуманный дизайн Артура вызывает эмоциональную привлекательность и выводит "Евровидение" на новый уровень. Сердце "Евровидения" бьется в такт ритму, символизируя объединяющую силу. Отвечая слогану "Евровидения" – "Объединенные музыкой" – он объединит людей из разных уголков мира", - говорят исполнительные продюсеры шоу Мориц Штадлер и Рето Периц.

Арена сможет вместить более 12 тыс. поклонников. Однако пока у еврофанов нет возможности приобрести билеты на "Евровидение-2025". Продажи начнутся только 29 января 2025 года.

К слову, для звукового сопровождения было выбрано сочетание ритмов альфорны, йодля и цимбал, характерных для традиционной культуры Швейцарии.

"Мы создали смелый, энергичный трек, который подготовит аудиторию к незабываемым впечатлениям благодаря своим динамическим ритмам и удивительным музыкальным эффектам", – интригует Артур Дейнев.

Напомним, "Евровидение-2025" состоится в Швейцарии, городе Базель. Гранд-финал отгремит 17 мая, а полуфиналы – 13 и 15 мая 2025 года. Украина также примет участие в конкурсе. Поэтому уже совсем скоро украинцы смогут выбрать лучшего представителя на нацотборе среди присутствующих в лонглисте – ознакомиться с ним можно здесь.

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