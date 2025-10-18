В СМИ раскрыли, чем занято сердце Деми Мур после разрыва отношений

Деми Мур / © Associated Press

Американская актриса Деми Мур не спешит строить новые романтические отношения.

Звезда решила полностью сосредоточиться на карьере и развитии профессиональной жизни. В личных отношениях Деми пока закрыла сердце для потенциальных ухажеров, как отмечает инсайдер издания RadarOnline.

"У Деми привычка ставить личную жизнь на паузу, когда хочет сосредоточиться на карьере", — сообщили в источнике.

Часть времени актриса уделяет помощи своему бывшему мужу Брюсу Уиллису, с которым была в браке 13 лет. В 2022 году ему диагностировали афазию, а в 2023-м — прогрессирующую лобно-височную деменцию, что серьезно влияет на речь, движения и память. Деми Мур активно поддерживает экс-супруга и проводит время с тремя дочерьми — Румер, Скаут и Таллулы — в этот сложный период.

Деми Мур и Брюс Уиллис

Последний раз актриса подтверждала отношения в 2022 году со швейцарским шеф-поваром Дэниелом Гаммом, роман длился около года. После разрыва в Сети неоднократно подозревали знаменитость в новых романах, однако актриса ни разу не подтвердила эти слухи. По состоянию на сегодня, Деми Мур сосредоточена на профессиональном развитии и семье, а вопрос новых отношений отходит на второй план.

"Сейчас для Деми предложения сниматься в кино гораздо интереснее, чем романтические встречи или ужины", — добавили в СМИ.

