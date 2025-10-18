- Дата публикации
Категория
Гламур
В СМИ раскрыли, чем занято сердце Деми Мур после разрыва отношений
Инсайдеры рассекретили чему отдает предпочтение голливудская актриса.
Американская актриса Деми Мур не спешит строить новые романтические отношения.
Звезда решила полностью сосредоточиться на карьере и развитии профессиональной жизни. В личных отношениях Деми пока закрыла сердце для потенциальных ухажеров, как отмечает инсайдер издания RadarOnline.
"У Деми привычка ставить личную жизнь на паузу, когда хочет сосредоточиться на карьере", — сообщили в источнике.
Часть времени актриса уделяет помощи своему бывшему мужу Брюсу Уиллису, с которым была в браке 13 лет. В 2022 году ему диагностировали афазию, а в 2023-м — прогрессирующую лобно-височную деменцию, что серьезно влияет на речь, движения и память. Деми Мур активно поддерживает экс-супруга и проводит время с тремя дочерьми — Румер, Скаут и Таллулы — в этот сложный период.
Последний раз актриса подтверждала отношения в 2022 году со швейцарским шеф-поваром Дэниелом Гаммом, роман длился около года. После разрыва в Сети неоднократно подозревали знаменитость в новых романах, однако актриса ни разу не подтвердила эти слухи. По состоянию на сегодня, Деми Мур сосредоточена на профессиональном развитии и семье, а вопрос новых отношений отходит на второй план.
"Сейчас для Деми предложения сниматься в кино гораздо интереснее, чем романтические встречи или ужины", — добавили в СМИ.
Напомним, недавно дочь Брюса Уиллиса, Румер, поделилась милыми фото своей 2-летней дочери Луэтты, которая внешне невероятно похожа на дедушку.