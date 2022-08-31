В сотрудничестве с американским диджеем: Тина Кароль выпустила мини-альбом народных песен

Исполнительница Тина Кароль представила новый электронный мини-альбом "LELEKA", который подготовила специально для показа в Японии коллекции известного украинского бренда Lever Couture.

В общем, во время показа артистка спела свои песни. Для выступления знаменитости бренд Lever Couture создал эксклюзивный наряд, в котором текстура паеток отражает свет, символизируя слезы.

Фото: Allan Abani

"Голос Тины Кароль – это настоящий полет силы и свободы. Чтобы создать альбом, который станет фундаментом для показа целой коллекции, Тина черпала вдохновение в своих корнях, воплотив лейтмотивы и яркие символы украинской культуры в своем исполнении", — поделилась дизайнер бренда Леся Верлингъери.

Фото: Allan Abani

Новый альбом Тины Кароль "LELEKA" пронизан украинской этникой и фольклором.

"LELEKA" — это послание поддержки всему украинскому, это гадание на победу нашего народа", — поделилась Тина Кароль.

Работала артистка над ним не сама. Украинские народные песни приобрели новое звучание благодаря коллаборации с американским диджеем Macro/Micro.

Фото: Allan Abani

"Чтобы создать "LELEKA" мне посчастливилось работать с Тиной Кароль, которая является невероятной певицей. Я надеюсь, что этот мини-альбом вдохновит человечество помнить, что жизнь — самый ценный дар и что мы можем летать, как аисты, и достигать новых вершин, как глобальное сообщество", — отметил Macro/Micro.

Читайте также: