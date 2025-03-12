В США на концерте известного американского рэпера произошла стрельба: есть пострадавшие

Инцидент случился в тот момент, когда исполнитель выступал на сцене.

На концерте известного американского рэпера Boosie Badazz произошла стрельба.

Досадный инцидент случился в городе Акрон, штат Огайо. Как сообщает издание People, когда рэпер исполнял трек Wipe Me Down, в зале поднялась драка, и неизвестный открыл стрельбу.

На месте присутствовали полицейские, которые отвечали за охрану на концерте. Они вызвали подкрепление. К сожалению, инцидент не обошелся без пострадавших. Двое мужчин получили огнестрельные ранения и их в критическом состоянии госпитализировали. Третий пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Полицейским не удалось найти стрелка. Подозреваемый скрылся с места преступления. Тем временем полицейские предполагают, что преступник принес оружие через "слепую зону" контроля.

В США на концерте рэпера произошла стрельба с пострадавшими

Отметим, Boosie Badazz – известный американский рэпер, который начал свою карьеру в далеком 1998 году. Он выпустил 13 сольных альбомов, 7 совместных пластинок и 44 микстейпа. У рэпер в США довольно скандальная репутация. Он неоднократно имел проблемы с законом. Boosie Badazz отбывал наказание за хранение наркотиков и оружия. Также исполнителя обвиняли в убийстве, но суд признал его невиновным. Кроме того, рэпер печально известен своими гомофобными и трансфобными взглядами.

Напомним, стрельба в США – явление не редкое. Недавно состоялся суд над мужем барбадосской певицы Рианны по подобному делу. Рэпера A$AP Rocky обвиняли в совершении стрельбы с потерпевшими. Суд уже закрыл это дело, а Рианна со слезами на глазах отреагировала на приговор.

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