В США напали на известного продюсера и застрелили его жену

В США напали на известного продюсера и застрелили его жену

В дом Кларенса Аванта ворвались грабители.

В США грабители ворвались в дом известного продюсера Кларсенса Аванта и застрелили его жену.

Неприятный инцидент произошел в Лос-Анджелесе во вторник. В полицию позвонили по телефону и сообщили, что кто-то ворвался в дом звезды, который расположен неподалеку от Беверли-Хиллз. Очевидцы сообщили, что слышали выстрелы.

Когда полицейские приехали по вызову, то жену Аванта, Жаклин, уже забрали в больницу. Впрочем, женщине не удалось выжить.

Кларенс Авант с супругой / Associated Press

Также известно, что Кларенс был тогда в доме. К счастью, продюсер не пострадал.

В настоящее время проводится расследование. Известно, что в здании продюсера была охрана.

Кларенс Авант / Associated Press

Напомним, Кларенс Авант – известный музыкальный продюсер. 2016 получил звезду на Голливудской Аллее славы за свой вклад в звукозаписывающую индустрию. В октябре 2021 года был внесен в Зал славы рок-н-ролла.

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