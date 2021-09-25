В США назвали официальную причину смерти звезды "Прослушки" Майкла К. Уильямса

6 сентября актера нашли мертвым в квартире в Нью-Йорке.

Американский актер Майкл Кеннет Уильямс, сыгравший Омара Литла в сериале "The Wire" ( "Прослушка"), умер от острой наркотической интоксикации.

Об этом сообщает The Associated Press.

В Управлении старшего судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка в пятницу, 24 сентября, заявили, что смерть звезды произошла в результате несчастного случая.

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В его организме обнаружили фентанил, парафторфентанил, героин и кокаин.

В последние годы Уильямс откровенно рассказывал о своей борьбе с наркозависимостью, которая, по его словам, не исчезла после того, как он получил известность в "Прослушке" в начале 2000-х.

"Я играл с огнем, — говорил он Newark Star-Ledger в 2012 году. — Это было только вопросом времени, когда меня поймают и мое дело окажется на обложке таблоида, или я попаду в тюрьму, или, что еще хуже, я умру. Оглядываясь на это сейчас, я не понимаю, как я не попал в мешок для трупов".

Как сообщалось, актера нашли мертвым в квартире в Нью-Йорке 6 сентября. Звезде было 54 года.

Уроженец Бруклина прославился благодаря сериалу HBO "Прослушка", в котором сыграл грабителя, специализирующегося на задержании наркоторговцев в Балтиморе. В течение 2002-2008 годов вышло пять сезонов криминального триллера.

Актер также известен по роли Чалки Уайта в сериале "Подпольная империя".

Заметим, что Уильямс был номинирован на премию "Эмми" за несколько ролей, в том числе в сериале "Страна Лавкрафта" и фильме "Бесси".

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