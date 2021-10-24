В США основали мемориальную стипендию имени погибшей Галины Гатчинс

Стипендию будут вручать женщинам, работающим в кинематографе.

Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию имени Галины Гатчинс, которая трагически погибла во время съемок фильма "Ржавчина".

С учреждением связана и сама Галина, ведь она там училась. Стипендию имени Галины Гатчинс будут получать женщины, работающие в кинематографе.

"Мы обещаем сделать все, чтобы имя Галины Гатчинс жило в духе всех, кто стремится воплотить свои мечты в замечательных историях", — сообщается в институте.

Галина Гатчинс / instagram.com/halynahutchins

Сейчас AFI собирает пожертвования для финансирования стипендии.

Заметим, в четверг, 21 октября, на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое должна было быть заряжено холостыми патронами. Звезда случайно убил оператора-украинку Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку