В США основали мемориальную стипендию имени погибшей Галины Гатчинс

Стипендию будут вручать женщинам, работающим в кинематографе.
Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию имени Галины Гатчинс, которая трагически погибла во время съемок фильма "Ржавчина".
С учреждением связана и сама Галина, ведь она там училась. Стипендию имени Галины Гатчинс будут получать женщины, работающие в кинематографе.
"Мы обещаем сделать все, чтобы имя Галины Гатчинс жило в духе всех, кто стремится воплотить свои мечты в замечательных историях", — сообщается в институте.
Сейчас AFI собирает пожертвования для финансирования стипендии.
Заметим, в четверг, 21 октября, на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое должна было быть заряжено холостыми патронами. Звезда случайно убил оператора-украинку Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.
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